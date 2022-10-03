Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что 58-летний глава детского духового оркестра Юрий Смагин получил повестку. Недавно в Сети появились видео с музыкантом, который играл на саксофоне в казарме.
Руководитель российского региона предположил, что Смагин не жалуется на своё положение. По мнению чиновника, власти могли мобилизовать мужчину с целью поддержки боевого духа солдат.
"Почему повестка пришла? Это к военкомату", — добавил глава области, слова которого передаёт "Подъём".
Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил, что из-за объявления частичной мобилизации в России может начаться новая стадия конфликта на Украине.
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