В Магадане мобилизовали 58-летнего руководителя детского духового оркестра

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что 58-летний глава детского духового оркестра Юрий Смагин получил повестку. Недавно в Сети появились видео с музыкантом, который играл на саксофоне в казарме.

Руководитель российского региона предположил, что Смагин не жалуется на своё положение. По мнению чиновника, власти могли мобилизовать мужчину с целью поддержки боевого духа солдат.

"Почему повестка пришла? Это к военкомату", — добавил глава области, слова которого передаёт "Подъём".

Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил, что из-за объявления частичной мобилизации в России может начаться новая стадия конфликта на Украине.