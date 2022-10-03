Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова на вывод российских подразделений из Красного Лимана.
По словам пресс-секретаря президента РФ, руководители регионов могут высказывать своё мнение по поводу спецоперации. При этом он призвал избегать излишней эмоциональности в заявлениях.
"Даже в тяжёлые моменты эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок", — сказал Песков на брифинге.
Кроме того, он добавил, что Кадыров внёс весомый вклад в проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. Государственный деятель подчеркнул: бойцы из Чеченской Республики продолжают героически бороться с украинскими националистами.
Ранее Кадыров раскритиковал командующего Центральным военным округом Александра Лапина за отвод войск РФ из Красного Лимана. Глава Чечни отметил, что генерал-полковник якобы не обеспечил мобилизованных солдат связью и боеприпасами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.