Макгрегор заявил, что российские войска на Украине всегда были в меньшинстве

Российские войска с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины были в меньшинстве. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Дуглас Макгрегор.

Москва использовала ограниченный военный контингент, численность которого была в несколько раз меньше украинской армии, отметил он. Однако, по мнению Макгрегора, теперь Россия готова пойти на эскалацию конфликта, начав частичную мобилизацию в стране.

Полковник считает, что в ближайшее время ход спецоперации резко изменится, передаёт "Военное дело".