Российские войска с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины были в меньшинстве. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Дуглас Макгрегор.
Москва использовала ограниченный военный контингент, численность которого была в несколько раз меньше украинской армии, отметил он. Однако, по мнению Макгрегора, теперь Россия готова пойти на эскалацию конфликта, начав частичную мобилизацию в стране.
Полковник считает, что в ближайшее время ход спецоперации резко изменится, передаёт "Военное дело".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.