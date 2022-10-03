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Кнутов: модернизированные РСЗО "Торнадо" приблизят нашу победу

Силовые структуры

Модернизированные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" позволят быстрее одержать победу в СВО.

Кнутов: модернизированные РСЗО "Торнадо" приблизят нашу победу

Об этом сообщил военный аналитик Юрий Кнутов.

"Торнадо-Г" — это хорошо известная и модернизированная реактивная система залпового огня. Та машина, которая должна прийти на смену российским "Градам", — в интервью "Вечерней Москве" отметил эксперт.

Он также выделил ряд существенных изменений: усовершенствован запуск ракет и расчётов, модернизирована система управления огнём и усовершенствовано шасси.

Дальность РСЗО "Торнадо-Г" — до 40 км, что улучшает показатели "Града", да и кучность стрельбы у новинки лучше. Эти РСЗО выгоднее использовать, если враг сосредоточен на одной площади.

"Торнадо-С" отличается от типа "Г" тем, что у неё есть возможность индивидуального наведения каждой ракеты на цель. Аналогично тому, что применяется на американских системах HIMARS, когда каждая ракета наводится самостоятельно", — отметил Кнутов.

Обозреватель отметил ряд преимуществ: использование ГЛОНАСС, получение координат и наведение ракет в авторежиме, а также быстрое свертывание и развертывание реактивной системы.

Дальность "Торнадо-С" — уже до 120 км, а эффективность поражения не хуже, чем у HIMARS.

"Чем больше этих видов вооружения будет на фронте, тем скорее будет одержана победа", — подытожил эксперт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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