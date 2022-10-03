Сладков: мощные реактивные системы "Торнадо" заменят РСЗО "Град" и "Смерч"

Реактивные системы залпового огня "Торнадо" заменят РСЗО "Град" и "Смерч".

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщает военный журналист Александр Сладков, ссылаясь на сайт ""Технология машиностроения".

Военкор приводит сравнительные цифры по калибру этих оружий: "Торнадо — Г" 122 мм, "Торнадо — С" 300 мм.

"Это уже новое современное оружие. Легендарная пермская "Мотовилиха" перешла на три рабочие смены, то есть, делает такие машины круглосуточно, даёт рекорд. Мы разворачиваемся в марше", — отметил Сладков.

Также сообщается, что завод побил десятилетний рекорд по выпуску РСЗО.

Реактивная система залпового огня "Торнадо" создана для армии России для замены "Градам" и "Смерчам".