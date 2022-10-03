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Онуфриенко оценил данные о продвижении ВСУ под Херсоном: дальше пройти не смогут

Силовые структуры

Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что украинским боевиками удалось дойти до населённого пункта Дудчаны вдоль Днепра, однако там ВСУ остановила российская армия.

Несмотря на колоссальные потери, которые понёс противник, командование киевского режима вводит новые части, которые не связаны друг с другом. Разбитые подразделения ВСУ переводят на переформирование, указал эксперт.

Сейчас подошли подкрепления ВС РФ, и наступление украинской группировки на Херсонском направлении в ближайшее время будет остановлено, считает Онуфриенко.

"Судя по всему, дальше пройти уже не дадут, поскольку начала работать наша авиация, подтянулись танковые подкрепления", — отметил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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