ВС РФ строят укрепления в Кременной, ВСУ стягивают силы у Лимана и Торского

Украинское командование ставит целью прорыв обороны РФ, взятие Кременной и развитие наступления на территории ЛНР. В идеале ВСУ хотели бы взять Луганск, чтобы нейтрализовать негатив от потери регионов, пишет "Военное обозрение". По версии издания, украинская армия пытается воспользоваться тем, что ВС РФ испытывают недостаток в резервах.

После отвода российских войск из Красного Лимана и их отхода в Кременную противник не предпринимал активных военных действий и, по всей вероятности, подтягивает дополнительные силы. Наши войска соорудили укрепления при помощи инженерной техники.

ВСУ наносят удары по Кременной и Рубежному, пытаясь нанести огневое поражение подтягиваемым российским резервам. Со стороны Тернов противник пытается прорваться к трассе на Сватово. На данном участке фронта работают небольшие группировки ВСУ на двух-трёх автомобилях. По версии источника, украинская армия не собирается штурмовать Кременную в лоб, а попытается пойти в обход населённого пункта с севера, чтобы выйти к Сватово.

Кременная играет большую роль в обороне Лисичанска с севера.