Минобороны: танки ВСУ вклинились в глубину обороны ВС РФ в Херсонской области

Украинские танковые подразделения смогли вторгнуться в оборону ВС РФ в Херсонской области на направлениях Александровки и Золотой Балки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", — значится в сообщении.

Также ведомство приводит данные по потерям ВСУ в данном регионе: 23 единицы военной техники противника ликвидировано, 130 боевиков уничтожено. Киевские силовики делали попытки наступления на Андреевском и Николаевском направлениях, но ВС РФ их успешно отразили.