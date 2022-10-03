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Минобороны: танки ВСУ вклинились в глубину обороны ВС РФ в Херсонской области

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Украинские танковые подразделения смогли вторгнуться в оборону ВС РФ в Херсонской области на направлениях Александровки и Золотой Балки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", — значится в сообщении.

Также ведомство приводит данные по потерям ВСУ в данном регионе: 23 единицы военной техники противника ликвидировано, 130 боевиков уничтожено. Киевские силовики делали попытки наступления на Андреевском и Николаевском направлениях, но ВС РФ их успешно отразили.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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