Отступающие под Артёмовском военные ВСУ заявили, что побывали в центре ада

Накануне поступили сообщения об отступлении Вооружённых сил Украины из Артёмовска, где продолжительное время шли ожесточённые бои. Военкоры "Русской весны" публикуют видеоролик, доказывающий, что военные украинской армии находились в тяжёлом положении.

Солдаты на кадрах отступают из зоны боевых действий, признаваясь, что побывали в аду.

"Из центра ада выходим, в город", — говорят идущие вдоль дороги украинские солдаты.

О начале отступления украинских войск на Артёмовском направлении ранее сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.