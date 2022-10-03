Накануне поступили сообщения об отступлении Вооружённых сил Украины из Артёмовска, где продолжительное время шли ожесточённые бои. Военкоры "Русской весны" публикуют видеоролик, доказывающий, что военные украинской армии находились в тяжёлом положении.
Солдаты на кадрах отступают из зоны боевых действий, признаваясь, что побывали в аду.
"Из центра ада выходим, в город", — говорят идущие вдоль дороги украинские солдаты.
О начале отступления украинских войск на Артёмовском направлении ранее сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.