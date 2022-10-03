В ГД не одобрили идею Кадырова отправить своих детей на СВО: "Они же не служили"

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин прокомментировал желание главы Чечни отправить на спецоперацию на Украине своих несовершеннолетних детей.

Заварзин признал, что жители Чеченской республики хорошо несут боевую службу, однако, он считает, что детям не место на фронте.

"Дети категорически не подлежат призыву по закону, закон с 18 лет, а мобилизуются сейчас вообще те, кто служили, имеют военно-учётную специальность. Они же не служили. Пусть дети учатся, готовятся, а то, что чеченцы — боевые ребята, это однозначно, я многих знаю", — цитирует слова представителя Госдумы издание "Подъём".

Заварзин отметил необходимость готовить резервистов и исправлять ошибки военкомов.

"Молодым людям, как генерал говорю, меньше трусить и убегать в другие страны", — дал совет россиянам депутат.

Ранее чеченский лидер заявил о намерении отправить троих несовершеннолетних сыновей "на передовую".