Молдавский лидер Майя Санду ответила, в каком случае власти объявят в стране мобилизацию. По словам руководителя республики, такие меры необходимы в случае активности Вооружённых сил Российской Федерации в Одесской области.
Известные пранкеры Вован и Лексус опубликовали тизер видео с розыгрышем президента. Один из них сообщил, что является главой правительства Украины Денисом Шмыгалем. Якобы премьер в разговоре с лидером Молдавии подчеркнул: власти должны быть готовы провести мобилизацию.
"Конечно, мы проведём её", — сказала Санду.
Также она добавила, что румынские инструкторы уже тренируют молдавских военных.
При этом в Минобороны страны сообщали, что в республике не готовятся к проведению мобилизации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.