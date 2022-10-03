Президент Молдавии рассказала Вовану и Лексусу о готовности объявить мобилизацию

Молдавский лидер Майя Санду ответила, в каком случае власти объявят в стране мобилизацию. По словам руководителя республики, такие меры необходимы в случае активности Вооружённых сил Российской Федерации в Одесской области.

Известные пранкеры Вован и Лексус опубликовали тизер видео с розыгрышем президента. Один из них сообщил, что является главой правительства Украины Денисом Шмыгалем. Якобы премьер в разговоре с лидером Молдавии подчеркнул: власти должны быть готовы провести мобилизацию.

"Конечно, мы проведём её", — сказала Санду.

Также она добавила, что румынские инструкторы уже тренируют молдавских военных.

При этом в Минобороны страны сообщали, что в республике не готовятся к проведению мобилизации.