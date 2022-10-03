Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, на котором пленный солдат украинской армии Иван Саков рассказал, что киевское руководство отправляет на фронт и пожилых людей, и инвалидов первой группы. По его мнению, Украине нужно было согласиться на переговоры с Россией, чтобы избежать вооружённого конфликта.
Солдат ВСУ признался, что они перепутали дорогу и вышли на позиции российских войск.
"Отлично. Я честно говорю. Нас обыскали, посмотрели, записали кто мы. Потом нас покормили, дали поесть, попить воды", — описал он условия в плену.
Командование украинской армии не эвакуирует раненых солдат и не оказывают медицинскую помощь, признался пленный.
"Так что думайте, хлопцы. Вас специально посылают на смерть", — обратился он к сослуживцам.
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