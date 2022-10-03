Пленный солдат ВСУ обратился к сослуживцам: "Вас посылают на смерть"

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, на котором пленный солдат украинской армии Иван Саков рассказал, что киевское руководство отправляет на фронт и пожилых людей, и инвалидов первой группы. По его мнению, Украине нужно было согласиться на переговоры с Россией, чтобы избежать вооружённого конфликта.

Солдат ВСУ признался, что они перепутали дорогу и вышли на позиции российских войск.

"Отлично. Я честно говорю. Нас обыскали, посмотрели, записали кто мы. Потом нас покормили, дали поесть, попить воды", — описал он условия в плену.

Командование украинской армии не эвакуирует раненых солдат и не оказывают медицинскую помощь, признался пленный.

"Так что думайте, хлопцы. Вас специально посылают на смерть", — обратился он к сослуживцам.