Следующие ходы Путина на год вперёд будут сделаны по сценарию "железа и крови"

Обозреватель "МК" Михаил Ростовский поразмышлял на тему того, чем может закончиться конфликт на Украине. Он согласился с мнением Евгения Минченко, который заявил, что только полное овладение территориями Запорожской и Донецкой областей, отрезание Украины от Чёрного моря, овладение Одессой, Николаевом, Днепром и Кривым Рогом, взятие Киева и повторное введение российских войск со стороны Белоруссии могут спасти Россию от кошмарного сценария, рисуемого для неё Киевом.

В "хотелки" Киева, отмечает журналист, входит перенос военных действий на тысячу километров вглубь РФ и нанесение ударов по "глубинному народу". Москве придётся пойти по сценарию "железа и крови", чтобы не допустить подобного. По мнению Ростовского, 30 сентября конфликт ещё только начался, а в конечном итоге будет перекроена вся геополитическая карта Евразии.

Журналист спрогнозировал, что ситуация не разрешится мирным договором. Вместо этого, подобно событиям на Корейском полуострове в 1953 году, будет подписано соглашение о перемирии и прекращении огня.

"Две Кореи — одна со столицей в Пхеньяне, другая со столицей в Сеуле — по-прежнему не признают законность существования друг друга. Два государства разделяет не граница, а демаркационная линия, фиксирующая позиции сторон на момент подписания договорённости о прекращении огня", — напоминает Ростовский.

По его мнению, нечто подобное ожидает и Россию с Украиной. Однако ждать этого придётся долго, резюмирует Ростовский.