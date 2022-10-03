Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости

Попытку прорыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Лисичанском удалось остановить благодаря военной хитрости. Об этом рассказал "Звезде" представитель армии Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Он объяснил, что военные ЛНР видели, как украинские боевики формируют колонны техники для удара, но решили выждать, чтобы те ушли от своих подальше.

Противник, перейдя границу ЛНР и не встретив сопротивления, осмелел и решил выдвинуться маршем на Лисичанск. А там их уже поджидали бойцы республики и российской армии.

Колонна украинской техники была уничтожена массированными ударами, а выжившие отошли на свои исходные позиции, сообщил офицер.

Он добавил, что бойцы ЛНР до сих пор ведут подсчёт уничтоженных боевиков ВСУ и их техники. Точные цифры планируется назвать завтра.

Ранее военный эксперт Юрий Подоляка объяснил, как прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку для них.