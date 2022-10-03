ВСУ потеряли два батальона при попытке прорваться к Каховской ГЭС

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что армия России уничтожила два батальона ВСУ, которые пытались захватить Новую Каховку и Каховскую гидроэлектростанцию.

"Они на Дудчаны рвались, чтобы потом вниз по течению пойти на Каховскую ГЭС….Прорыв длился не очень много времени, когда авиация начала работать, получилось так, что очень много украинской бронетехники было уничтожено, личного состава тоже…Разбили практически два батальона, которые шли со стороны Дудчан, они хотели на Каховскую ГЭС попасть", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".

Ранее Минобороны сообщало, что за трое суток ВСУ потеряли в районе Купянска более 500 солдат, а на Краснолиманском направлении — более 900 бойцов.