Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал доклад разведки НАТО о том, что Россия планирует испытать новое оружие, которое находится в российской подлодке "Белгород".
Эксперт напомнил, что новая субмарина оснащена подводными беспилотниками "Посейдон", которые не имеют аналогов в мире. Западные СМИ называют российские "Посейдон" оружием судного дня, поскольку знают, что этот дрон может опуститься на глубину одного километра и нести ядерный снаряд со скоростью 200 километров в час.
"Радиоактивное цунами в состоянии снести Нью-Йорк и прочие прибрежные города", — так описал политолог последствия применения подводного беспилотника.
По словам Кошкина, "Посейдон" является главным сдерживающим фактором для США.
"Посейдона" они очень боятся", — сообщил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
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