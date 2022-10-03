Военный эксперт назвал главный страх США: "Посейдона" они очень боятся"

Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал доклад разведки НАТО о том, что Россия планирует испытать новое оружие, которое находится в российской подлодке "Белгород".

Эксперт напомнил, что новая субмарина оснащена подводными беспилотниками "Посейдон", которые не имеют аналогов в мире. Западные СМИ называют российские "Посейдон" оружием судного дня, поскольку знают, что этот дрон может опуститься на глубину одного километра и нести ядерный снаряд со скоростью 200 километров в час.

"Радиоактивное цунами в состоянии снести Нью-Йорк и прочие прибрежные города", — так описал политолог последствия применения подводного беспилотника.

По словам Кошкина, "Посейдон" является главным сдерживающим фактором для США.

"Посейдона" они очень боятся", — сообщил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.