Илон Маск предложил признать Крым российской территорией

Бизнесмен из США Илон Маск призвал признать полуостров Крым частью Российской Федерации.

"Крым официально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущёва)", — на своей странице соцсети написал Маск.

Он также предложил обеспечить Крым водоснабжением, а Украине порекомендовал остаться нейтральной страной.

На эти предложения американского бизнесмена мгновенно ответил Офис президента Украины. В частности, советник Зеленского Михаил Подоляк предложил "мирный план получше".

Националист заявил, что Киеву надо демилитаризировать и денуклеаризировать РФ, а также вернуть Украине полуостров.