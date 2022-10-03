Бизнесмен из США Илон Маск призвал признать полуостров Крым частью Российской Федерации.
"Крым официально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущёва)", — на своей странице соцсети написал Маск.
Он также предложил обеспечить Крым водоснабжением, а Украине порекомендовал остаться нейтральной страной.
На эти предложения американского бизнесмена мгновенно ответил Офис президента Украины. В частности, советник Зеленского Михаил Подоляк предложил "мирный план получше".
Националист заявил, что Киеву надо демилитаризировать и денуклеаризировать РФ, а также вернуть Украине полуостров.
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