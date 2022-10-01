Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинскому народу одобрил некоторых российских спикеров Интернета.
"Они там, кстати, уже начали кусать друг друга, ищут виноватых, обвиняют в провалах каких-то там генералов”, — отметил глава Незалежной, по всей вероятности, намекая на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Напомним, президент Чеченской Республики в своём Telegram-канале довольно эмоционально отреагировал на отступление армии России из Красного Лимана. Кадыров возложил ответственность за происходящее на конкретного генерала.
Многие россияне, в том числе, военные и военкоры репостили эти слова, высказывая своё мнение. Это лидер националистичекой киевской власти и охарактеризовал фразой: "начали кусать друг друга”.
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После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.