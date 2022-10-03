Генштаб ВСУ: русская армия укрепляет свои позиции на занятой территории

Российские войска укрепляют свои позиции на занятой территории в ДНР и проводят боевое слаживание мобилизованных солдат.

Это главное из "свежей" вечерней сводки Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

"Армия России наступает в районах населённых пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа", — в частности пишет ГШ Украины.

Союзная армия нанесла два ракетных и семь авиаударов, а также 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам в районах 20 н. п., отметило украинское командование.

Российские мобилизованные военнослужащие проводят боевое слаживание, подытожили в Генштабе ВСУ.