Российские войска укрепляют свои позиции на занятой территории в ДНР и проводят боевое слаживание мобилизованных солдат.
Это главное из "свежей" вечерней сводки Генерального штаба Вооружённых сил Украины.
"Армия России наступает в районах населённых пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа", — в частности пишет ГШ Украины.
Союзная армия нанесла два ракетных и семь авиаударов, а также 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам в районах 20 н. п., отметило украинское командование.
Российские мобилизованные военнослужащие проводят боевое слаживание, подытожили в Генштабе ВСУ.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.