Военные эксперты о причинах отхода ВС РФ из Лимана: подкрепление подошло поздно

Военные эксперты Борис Рожин, Игорь Стрелков и Анна Долгарева объяснили причины поражения российской армии в Красном Лимане.

Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор канала Борис Рожин считает, что отход ВС РФ из Красного Лимана обусловлен тактической хитростью противника.

"Вместо лобового штурма Лимана, ВСУ направили силы по ослабленному флангу по линии Дробышево, прорвались там и начали угрожать дорогам на Красный Лиман, где сражалась обороняемая группировка. Возникла угроза окружения и войска пришлось выводить, чтобы спасти их", — цитирует слова Рожина URA.RU.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков обратил внимание на непростой рельеф местности населённого пункта с густыми лесами. Это, по мнению эксперта, затрудняло оборонительные действия Вооружённых сил РФ.

"Наши войска сосредоточились на обороне населённых пунктов, в то время как противник через леса проникал в глубокий тыл и блокировал дороги. Изменить данную ситуацию при отсутствии достаточного количества пехоты было невозможно", — отметил Стрелков.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на новой линии фронта после Красного Лимана усилили оборону Кременной.

Военный корреспондент деловой газеты "Взгляд" Анна Долгарева объяснила, что решение вывести из окружения остатки военнослужащих РФ было правильным.

Она отметила, что не были вовремя введены резервы.

"Когда подошло подкрепление, было уже поздно. Его нужно было вводить в бой раньше", — объяснила Долгарева.

Она уверена, что мобилизация сможет переломить ситуацию на фронте.