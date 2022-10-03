Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
NetEase: РФ неожиданно поддержала инициативу США, представленную в ООН
Слепаков о референдуме в Израиле: "Главное, чтобы Путин не узнал"
Зеленский решил наказать учителей Харьковской области за сотрудничество с РФ
Арестович о заявлении Маска: Думает, что русский мужик добежит до мыса Канаверал
Медведев о заявлении Илона Маска: "Рано расшифровался Юстас"
Армия ЛНР и "Ахмат" полностью контролируют фронт у Лисичанска и Северска
Зеленский отреагировал на пост Илона Маска опросом в соцсети
Пушилин: Рамзан Кадыров награждён звездой Героя ДНР
Онуфриенко: ВС РФ должны применить тяжёлую бомбардировочную авиацию на Украине

Военные эксперты о причинах отхода ВС РФ из Лимана: подкрепление подошло поздно

Силовые структуры

Военные эксперты Борис Рожин, Игорь Стрелков и Анна Долгарева объяснили причины поражения российской армии в Красном Лимане.

Военные эксперты о причинах отхода ВС РФ из Лимана: подкрепление подошло поздно

Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор канала Борис Рожин считает, что отход ВС РФ из Красного Лимана обусловлен тактической хитростью противника.

"Вместо лобового штурма Лимана, ВСУ направили силы по ослабленному флангу по линии Дробышево, прорвались там и начали угрожать дорогам на Красный Лиман, где сражалась обороняемая группировка. Возникла угроза окружения и войска пришлось выводить, чтобы спасти их", — цитирует слова Рожина URA.RU.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков обратил внимание на непростой рельеф местности населённого пункта с густыми лесами. Это, по мнению эксперта, затрудняло оборонительные действия Вооружённых сил РФ.

"Наши войска сосредоточились на обороне населённых пунктов, в то время как противник через леса проникал в глубокий тыл и блокировал дороги. Изменить данную ситуацию при отсутствии достаточного количества пехоты было невозможно", — отметил Стрелков.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на новой линии фронта после Красного Лимана усилили оборону Кременной.

Военный корреспондент деловой газеты "Взгляд" Анна Долгарева объяснила, что решение вывести из окружения остатки военнослужащих РФ было правильным.

Она отметила, что не были вовремя введены резервы.

"Когда подошло подкрепление, было уже поздно. Его нужно было вводить в бой раньше", — объяснила Долгарева.

Она уверена, что мобилизация сможет переломить ситуацию на фронте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться

Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.

Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Силовые структуры
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Мир. Новости мира
Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине
Россия
Военкома Белгородской области уволили за провал мобилизации и связь с Украиной
Анжела Якубовская Театр Моссовета решил сделать подарок актёрам и зрителям в виде новой пьесы Анжела Якубовская Сергей Лебедев Из "Сколково" можно сформировать две полноценные дивизии для Донбасса Сергей Лебедев Людмила Черткова Частичная мобилизация вызвала сбой в нарративе "я никому ничего не должен" Людмила Черткова
Силовые структуры
Шурыгин допустил вторую волну частичной мобилизации в России под Новый год
Силовые структуры
Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Мэр Красного Лимана Петрикин покинул город и выступил с видеообращением
Силовые структуры
Мэр Красного Лимана Петрикин покинул город и выступил с видеообращением
Последние материалы
Слепаков о референдуме в Израиле: "Главное, чтобы Путин не узнал"
Зеленский решил наказать учителей Харьковской области за сотрудничество с РФ
Арестович о заявлении Маска: Думает, что русский мужик добежит до мыса Канаверал
Медведев о заявлении Илона Маска: "Рано расшифровался Юстас"
Армия ЛНР и "Ахмат" полностью контролируют фронт у Лисичанска и Северска
Зеленский отреагировал на пост Илона Маска опросом в соцсети
Пушилин: Рамзан Кадыров награждён звездой Героя ДНР
Онуфриенко: ВС РФ должны применить тяжёлую бомбардировочную авиацию на Украине
Арестович оценил предложение Маска по урегулированию конфликта: "Добьём и его"
Подоляк ответил Илону Маску: "Есть мирный план получше"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников