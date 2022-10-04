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Евсеев: Авдеевку можно брать только с тыла

Силовые структуры

Союзные войска пытались окружить Авдеевку. И в этом даже были определённые успехи. Однако брать её в лоб нельзя, зайти в неё можно только с тыла, учитывая большое количество минных полей. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Он считает, что для освобождения Авдеевки необходимо взять единственную дорогу, которая туда ведёт, под плотный огонь артиллерии, прервав снабжение населённого пункта. А потом уже перейти к физическому уничтожению находящейся там группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ), заметил аналитик в интервью "Украине.ру".

Также Евсеев заявил, что Россия может прервать поставки западного вооружения Киеву, перерезав все коммуникации на территории Украины.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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