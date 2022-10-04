Подразделения 126 бригады, которые отстаивали свои позиции под Херсоном, принимают участие в боевых действиях с начала весны. На протяжении семи месяцев практически не было ротации. Об этом заявил военный журналист Роман Сапоньков.
"Какими бы героями не были наши воины, если деревню обороняет 15 человек, а противник семь месяцев подряд долбит подразделения атаками и артобстрелами, то рано или поздно подразделение утратит боеспособность", — указал эксперт.
Второй причиной отступления под Херсоном Сапоньков назвал тактику, которой придерживались украинские войска: ВСУ вклинивались в опорные пункты российской армии. Боевикам киевского режима удалось взять "опорники" в окружение, поскольку артиллерия практически не использовалась из-за плохой погоды, отметил журналист.
Более того, украинские войска нанесли на свою военную технику символы спецоперации — Z и V, что внесло путаницу в первые часы боя. Если это действительно так, то ВСУ пользуются американской сетецентрической системой управления боем, когда все подразделения отмечены на компьютерах, указал эксперт.
"Таким образом, даже ротный сержант в Хамви, БМП или в Т-64 видит на экране, где свои, а где чужие и ему плевать, какие отметки на броне. Если это так, то это очень плохо, т. к. это качественно новый уровень управления войсками", — объяснил Сапоньков.
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