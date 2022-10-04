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Марочко: в подразделениях ВСУ отмечается резкий всплеск простудных заболеваний

Силовые структуры

В украинских подразделениях, которые находятся на передовых позициях, наблюдается всплеск простудных заболеваний. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: в подразделениях ВСУ отмечается резкий всплеск простудных заболеваний

По его словам, дефицит комплектов зимней формы и холодная погода привели к ухудшению состояния здоровья военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Согласно данным разведки, в подразделениях ВСУ, несущих службу на передовых позициях, отмечается резкий всплеск простудных заболеваний", — подтвердил офицер.

Он также добавил, что военно-политическое командование Украины запрещает медработникам госпитализировать солдат, которые жалуются на плохое самочувствие. Как пояснил представитель Народной милиции ЛНР, официальный Киев порекомендовал лечить украинских военнослужащих непосредственно на местах ведения боевых действий.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ попали в огневой мешок на территории Луганской Народной Республики. Российские войска активно ликвидируют националистов, уточнил подполковник.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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