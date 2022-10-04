Фёдоров: Украина приобрела почти тысячу беспилотников для "армии дронов"

Украинский вице-премьер Михаил Фёдоров сообщил, что за три месяца власти купили почти тысячу беспилотных летательных аппаратов.

По данным чиновника, Киев потратил на приобретение 986 дронов 52 миллиона долларов. Украинские военные уже используют часть БПЛА. Как напомнил политик, это оружие позволяет атаковать легкобронированную технику и системы противовоздушной обороны.

Также беспилотники полезны при разведке, отметил вице-премьер. В качестве примера Фёдоров привёл дроны Penguin C-MIL Mk 2 UAS. По словам представителя Киева, они отправляют информацию через зашифрованные каналы.

Ранее журналисты рассказали о применении иранских дронов Shahed-136 в ходе военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине.