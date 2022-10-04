Боец ВСУ Александр Медведь, взятый в плен российскими военнослужащими, рассказал об обстановке в месте своего содержания.
Он отметил лояльное отношение Вооружённых сил Российской Федерации к украинским невольникам. Медведь признался, что вопреки существующему мнению, никаких издевательств над ним не производилось. Наоборот, его обеспечили едой и сохранили жизнь.
В Telegram-канале военного эксперта Бориса Рожина опубликовано видео с рассказом пленного.
По его мнению, безалаберность командования ВСУ стала причиной потерь фактически 90% личного состава в последнем бою.
"Возможно то, что я попал в плен, сохранило мне жизнь. Я считаю эти случаи вопиющими не потому, что я нахожусь здесь в плену, а потому, что этот случай не первый", — сказал Медведь.
Ранее сообщалась информация об обстановке на Херсонском и Луганском направлениях.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.