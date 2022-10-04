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Военный ВСУ Медведь заявил о вопиющей безалаберности командования

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Боец ВСУ Александр Медведь, взятый в плен российскими военнослужащими, рассказал об обстановке в месте своего содержания.

Он отметил лояльное отношение Вооружённых сил Российской Федерации к украинским невольникам. Медведь признался, что вопреки существующему мнению, никаких издевательств над ним не производилось. Наоборот, его обеспечили едой и сохранили жизнь.

В Telegram-канале военного эксперта Бориса Рожина опубликовано видео с рассказом пленного.

По его мнению, безалаберность командования ВСУ стала причиной потерь фактически 90% личного состава в последнем бою.

"Возможно то, что я попал в плен, сохранило мне жизнь. Я считаю эти случаи вопиющими не потому, что я нахожусь здесь в плену, а потому, что этот случай не первый", — сказал Медведь.

Ранее сообщалась информация об обстановке на Херсонском и Луганском направлениях.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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