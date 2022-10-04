Пушилин: союзные войска планируют вернуть контроль над Красным Лиманом

Вооружённые силы РФ совместно с бойцами из ДНР и ЛНР намерены освободить Красный Лиман от украинских националистов. Об этом сообщил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В эфире "Первого канала" он отметил, что союзные войска выстраивают серьёзную линию обороны возле Кременной. По его словам, боевики ВСУ пытаются с разных сторон подойти к этому населённому пункту, однако у них "нет шансов" на атаку.

"Рассчитываю, что и там выдержим, и Красный Лиман освободим. Это наша задача", — указал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что украинские подразделения начали отступать из Артёмовска на отдельных направлениях. При этом он подчеркнул: союзные силы укрепляют свои позиции в этом городе.

1 октября представители Миноброны РФ подтвердили информацию об отходе российских войск из Красного Лимана.