Группировка украинской армии попыталась организовать атаку под Херсоном, но из-за плохой погоды ВСУ забуксовали из-за аномальных дождей. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.
Продвижение противника на Херсонском направлении было довольно стремительным, однако ливни размыли дорогу, в результате чего военная техника ВСУ не смогла свернуть с трассы. Дождливая погода сыграла на руку российской армии, считает Подоляка.
После подхода дополнительных резервов ВС РФ противник не сможет организовать серьёзное наступление в регионе, отметил журналист.
"Они не могут обойти линию обороны по просёлочным дорогам, по размытой земле — они могут атаковать только вдоль дорог. Естественно, эти направления намного проще защищать. Сейчас наступление противника забуксовало", — объяснил Подоляка в программе "Время покажет".
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