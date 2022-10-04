Подоляка заявил, что ВСУ забуксовали при атаке на Херсон из-за аномальных дождей

Группировка украинской армии попыталась организовать атаку под Херсоном, но из-за плохой погоды ВСУ забуксовали из-за аномальных дождей. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.

Продвижение противника на Херсонском направлении было довольно стремительным, однако ливни размыли дорогу, в результате чего военная техника ВСУ не смогла свернуть с трассы. Дождливая погода сыграла на руку российской армии, считает Подоляка.

После подхода дополнительных резервов ВС РФ противник не сможет организовать серьёзное наступление в регионе, отметил журналист.

"Они не могут обойти линию обороны по просёлочным дорогам, по размытой земле — они могут атаковать только вдоль дорог. Естественно, эти направления намного проще защищать. Сейчас наступление противника забуксовало", — объяснил Подоляка в программе "Время покажет".