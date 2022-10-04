После объявления в РФ частичной мобилизации в военкоматы обращается большое количество добровольцев, которые не должны получать отказа, если на то нет серьёзных причин. Об этом сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу.
"В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований", — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.
По поручению главы Минобороны, представители Главного управления контрольной и надзорной деятельности ВС РФ обязаны наилучшим образом "контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации".
Также Шойгу добавил, что мобилизованные граждане будут направлены в зону спецоперации на Украине и будут принимать там участие вместе с уже находящимися там подразделениями.
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