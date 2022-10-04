Шойгу: в зоне спецоперации не будет неподготовленных мобилизованных

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, подготовке мобилизованных бойцов необходимо уделить самое пристальное внимание.

Глава оборонного ведомства отдал распоряжение командующим округами ускорить адаптацию новобранцев к боевой обстановке, для чего будут привлечены офицеры, имеющие боевой опыт.

"Необходимо в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом", — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Также министр обороны подчеркнул, что подразделения, состоящие из призванных в рамках частичной мобилизации бойцов, в обязательном порядке будут участвовать в спецоперации только вместе с опытными военнослужащими, которые уже воевали в рамках боевых действий.

Шойгу подчеркнул, что никто не собирается отправлять в зону спецоперации неподготовленных бойцов без боевого опыта.