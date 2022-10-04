По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, подготовке мобилизованных бойцов необходимо уделить самое пристальное внимание.
Глава оборонного ведомства отдал распоряжение командующим округами ускорить адаптацию новобранцев к боевой обстановке, для чего будут привлечены офицеры, имеющие боевой опыт.
"Необходимо в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом", — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания.
Также министр обороны подчеркнул, что подразделения, состоящие из призванных в рамках частичной мобилизации бойцов, в обязательном порядке будут участвовать в спецоперации только вместе с опытными военнослужащими, которые уже воевали в рамках боевых действий.
Шойгу подчеркнул, что никто не собирается отправлять в зону спецоперации неподготовленных бойцов без боевого опыта.
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