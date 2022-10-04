Украинские военные применили ракеты HIMARS нового типа при атаке на Докучаевск

Прошлой ночью Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Докучаевск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При атаке были использованы ракеты нового типа, заявил представитель ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.

В интервью РИА Новости он отметил, что оперативники обнаружили на месте ЧП поражающие элементы в виде шрапнели.

Как пояснил военный эксперт, боевики ВСУ во время обстрела повредили автостанцию, Центр занятости населения, школу-интернат № 27, а также флюсо-доломитный комбинат.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удары по Докучаевску с помощью орудий образца НАТО. По данным представительства ДНР в СЦКК, в общей сложности ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Во вторник, 4 октября, стало известно, что США планируют передать Киеву ещё четыре реактивные системы залпового огня HIMARS в рамках военной помощи.