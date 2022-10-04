Прошлой ночью Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Докучаевск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При атаке были использованы ракеты нового типа, заявил представитель ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.
В интервью РИА Новости он отметил, что оперативники обнаружили на месте ЧП поражающие элементы в виде шрапнели.
Как пояснил военный эксперт, боевики ВСУ во время обстрела повредили автостанцию, Центр занятости населения, школу-интернат № 27, а также флюсо-доломитный комбинат.
Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удары по Докучаевску с помощью орудий образца НАТО. По данным представительства ДНР в СЦКК, в общей сложности ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Во вторник, 4 октября, стало известно, что США планируют передать Киеву ещё четыре реактивные системы залпового огня HIMARS в рамках военной помощи.
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