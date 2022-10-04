Граждан с категорией годности "В" могут призвать по мобилизации

Россиян волнует, кого могут призвать в рамках частичной мобилизации. Ответ на все вопросы, по большому счёту, уже даёт указ президента. Достаточно понятны и разъяснения, которые размещены на портале объясняем.рф. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

Так, отмечается, что в рамках частичной мобилизации призываются в первую очередь граждане России, состоящие на воинском учёте в военкомате и имеющие военно-учётную воинскую специальность. Таковая есть у всех, кто проходил службу в армии или окончил военную кафедру в вузах.

В приоритете для призыва находятся граждане, имеющие опыт участия в боевых действиях.

Освобождаются от мобилизации граждане с бронью, то есть те, кто трудятся в организациях с мобилизационными заданиями. Им должны быть выданы удостоверения об отсрочке.

Негодных по состоянию здоровья также не призовут. От призыва полностью освобождаются люди с категорией годности "Д", отсрочку до 6 месяцев получают лица с категорией "Г".

Что касается получивших в своё время отсрочку с категорией годности "В", то это отсрочка только от ежегодного призыва в армию, но не от призыва при мобилизации, отмечает издание.