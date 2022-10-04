Военкор Коц призвал не ждать пока хороших новостей с фронта

По словам военного корреспондента Александра Коца, сейчас едва ли стоит ждать хороших новостей с линии соприкосновения, будь то ЛНР или Херсонская область.

В числе причин такого прогноза военкор назвал усталость, вызванную длительным наступлением, а также острую нехватку бойцов.

"Почему так? Потому что тупо не хватает людей", — написал Коц в своём Telegram-канале.

При этом эксперт подчеркнул, что уставшим и "обескровленным" подразделениям союзных сил сейчас как никогда нужна помощь в виде подготовленных кадров, крепкого тыла и налаженной связи.

Однако Коц подчеркнул, что его слова — это не повод для паники, и назвал текущий период на фронте переходным.

"Паники я не вижу, шапкозакидательства тоже. Мужики готовятся к тяжелым боям за территорию Российской Федерации. Которую нам предстоит отвоевывать, когда оперативный кризис СВО будет преодолен", — добавил Коц.