По словам военного корреспондента Александра Коца, сейчас едва ли стоит ждать хороших новостей с линии соприкосновения, будь то ЛНР или Херсонская область.
В числе причин такого прогноза военкор назвал усталость, вызванную длительным наступлением, а также острую нехватку бойцов.
"Почему так? Потому что тупо не хватает людей", — написал Коц в своём Telegram-канале.
При этом эксперт подчеркнул, что уставшим и "обескровленным" подразделениям союзных сил сейчас как никогда нужна помощь в виде подготовленных кадров, крепкого тыла и налаженной связи.
Однако Коц подчеркнул, что его слова — это не повод для паники, и назвал текущий период на фронте переходным.
"Паники я не вижу, шапкозакидательства тоже. Мужики готовятся к тяжелым боям за территорию Российской Федерации. Которую нам предстоит отвоевывать, когда оперативный кризис СВО будет преодолен", — добавил Коц.
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