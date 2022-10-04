Военкор Апачев сообщил, что ВСУ заняли оставленные ВС РФ населённые пункты

Вооружённые силы РФ отходят, чтобы избежать окружения со стороны ВСУ. Украинские войска занимают оставленные российской армией населённые пункты, сообщает военный корреспондент Аким Апачев.

На севере Херсонщины украинская армия помимо Давыдов Брода и Малой Александровки, заняла ещё ряд сёл и посёлков. Среди них Великая Александровка, Новодмитровка, Староселье, Новониколаевка, Черешневое, Нововоскресенское, Майское, Петропавловка, Трифоновка, Нововасильевка, Червоное, Новогригоровка, Новая Каменка, Пятихатки, Саблуковка, Качкаровка и другие.

Военкор сообщает, что на данный момент не совсем понятно, где будет организована новая российская линия обороны.

Апачев отмечает, что до одной из важнейших целей ВСУ — Берислава остаётся меньше 30 километров.