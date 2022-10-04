Ветеран разведки Клупов: главной целью контрударов ВСУ изначально был Херсон

Изначально, оценивая общую обстановку на Украине, можно было сказать, что главная цель контрударов, которые будут наносить Вооружённые силы Украины (ВСУ) — это всё-таки Херсон. Такое мнение высказал ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

Он в эфире Соловьёв LIVE назвал ситуацию в Херсонской области тревожной, и заметил, что мы видим классический контрудар, организованный по системе и стандарту НАТО.

"Украинские войска действуют по полевым уставам и руководящим документам США. Это всё видно и предсказуемо, по большому счёту", — пояснил эксперт.

По его мнению, контрудар ВСУ на Херсон можно было прогнозировать, так как под Харьковом они смогли занять часть территории, нанесли российским войскам имиджевые потери, однако никаких операционных целей своим наступлением не достигли.

"Да, отодвинули нас на очередной оборонительный рубеж. Соотношение сил, конечно, не в нашу пользу. Но это без мобилизационных резервов, потому что они ещё проходят подготовку", — заключил разведчик.