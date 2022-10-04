Ваджра: Евросоюз обречён, его ведут по пути Украины

Евросоюз, который превратился в полного вассала Вашингтона, обречён. Ему уготована судьба Украины, и США ведут "партнера" по тому же пути.

Об этом сообщил историк и публицист Андрей Ваджра.

"То, что сейчас происходит, — это только начало, их ждут очень страшные времена. Уничтожение Европы сейчас американцы осуществляют по украинскому сценарию, один к одному. То, что я наблюдал эти годы, что происходило с Украиной, сейчас просто один к одному, по той же схеме", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что, если схема работает и даёт результат, Штаты, конечно, продолжат её использовать. Например, сейчас наложили эту схему на европейцев.

Аналитик посоветовал Европе очень внимательно посмотреть на Украину, какое состояние у неё сейчас. И эта судьба Украины ожидает всю Европу, после чего они ничего не смогут сделать.

"Весь трагизм Европы в том, что европейцы в той системе, которая у них выстроена за последние 30 лет, ничего не могут, они как бараны, которых отправляют на убой", — подытожил Ваджра.