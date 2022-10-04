Евросоюз, который превратился в полного вассала Вашингтона, обречён. Ему уготована судьба Украины, и США ведут "партнера" по тому же пути.
Об этом сообщил историк и публицист Андрей Ваджра.
"То, что сейчас происходит, — это только начало, их ждут очень страшные времена. Уничтожение Европы сейчас американцы осуществляют по украинскому сценарию, один к одному. То, что я наблюдал эти годы, что происходило с Украиной, сейчас просто один к одному, по той же схеме", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что, если схема работает и даёт результат, Штаты, конечно, продолжат её использовать. Например, сейчас наложили эту схему на европейцев.
Аналитик посоветовал Европе очень внимательно посмотреть на Украину, какое состояние у неё сейчас. И эта судьба Украины ожидает всю Европу, после чего они ничего не смогут сделать.
"Весь трагизм Европы в том, что европейцы в той системе, которая у них выстроена за последние 30 лет, ничего не могут, они как бараны, которых отправляют на убой", — подытожил Ваджра.
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