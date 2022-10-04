Вашингтон считает, что передаваемые Киеву боеприпасы к РСЗО HIMARS позволяют поразить "подавляющее большинство" целей в РФ, в том числе наполуострове Крым.
Об этом сообщил зампомощника главы Пентагона Лаура Купер.
Она намекнула, что Министерство обороны США не видит необходимости в поставках оперативно-тактических боеснарядов ATACMS c радиусом действия 300 км сверх управляемых ракет GMLRS с дальностью 80 км.
"По нашим оценкам, при помощи GMLRS, которые у них уже есть для HIMARS, они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя", — заявила чиновница.
Накануне в телекомпании CNN отметили, что Киев просит у Соединённых Штатов ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня и обещает США право вето при выборе целей для этих снарядов.
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