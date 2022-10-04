Пентагон: ВСУ могут атаковать Крым с помощью HIMARS

Вашингтон считает, что передаваемые Киеву боеприпасы к РСЗО HIMARS позволяют поразить "подавляющее большинство" целей в РФ, в том числе наполуострове Крым.

Об этом сообщил зампомощника главы Пентагона Лаура Купер.

Она намекнула, что Министерство обороны США не видит необходимости в поставках оперативно-тактических боеснарядов ATACMS c радиусом действия 300 км сверх управляемых ракет GMLRS с дальностью 80 км.

"По нашим оценкам, при помощи GMLRS, которые у них уже есть для HIMARS, они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя", — заявила чиновница.

Накануне в телекомпании CNN отметили, что Киев просит у Соединённых Штатов ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня и обещает США право вето при выборе целей для этих снарядов.