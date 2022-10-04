Военный корреспондент Андрей Руденко сообщает, что 4 октября ВС РФ впервые применили новейшее оружие. Он также напомнил о свечении в небе, которое наблюдалось во вторник вечером.
"Сегодня было впервые применено новейшее оружие РФ. По обстоятельствам вряд ли мы узнаем, но свечения в небе сегодня видели многие", — сообщил он, не уточняя подробностей.
Напомним, что жители Белгорода вечером 4 октября наблюдали в небе свечение. Кадры со световыми столбами распространились в Сети. По предварительной информации военкоров "Русской весны", причиной явления мог быть и свет от мощных источников в тепличных комплексах.
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