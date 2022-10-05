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В Новой Каховке работает система ПВО и сигнал воздушной тревоги

Силовые структуры

Российская система противовоздушной обороны второй раз сработала в небе над Новой Каховкой в Херсонской области. На территории населённого пункта прогремело три взрыва.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Вторая… Работает ПВО: три воздушных взрыва", — говорится в сообщении ВГА города.

Как сообщили представители ВГА, ранее ПВО уже отработала около 15 снарядов со стороны ВСУ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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