Дальнейшие поставки военной техники Украине закрепляют США в статусе участника конфликта. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, Москва воспринимает новый пакет американской помощи Киеву в качестве непосредственной угрозы стратегическим интересам РФ. Он также уточнил, что Штаты планируют передать украинской армии тяжёлые вооружения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.