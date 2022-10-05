Антонов: накачка Украины оружием закрепляет США в статусе участника конфликта

Дальнейшие поставки военной техники Украине закрепляют США в статусе участника конфликта. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, Москва воспринимает новый пакет американской помощи Киеву в качестве непосредственной угрозы стратегическим интересам РФ. Он также уточнил, что Штаты планируют передать украинской армии тяжёлые вооружения.