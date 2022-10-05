Шурыгин: вариант ядерной войны с НАТО и США исключать нельзя

Использовать ядерное оружие против Украины Россия не будет, так как взяла на себя односторонние обязательства, что никогда не применит его против стран, у которых ЯО нет. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Аналитик считает, что сейчас ядерное оружие ничего не решит, поскольку оно предназначено для уничтожения особо важных целей — командных центров, районов сосредоточения больших сил противника или важных складов. Однако вариант "большой ракетно-ядерной войны" эксперт не исключает.

По его словам, она возможна по мере того, как Запад будет всё сильнее влезать в конфликт на Украине.

В таком случае Россия рано или поздно предъявит ультиматум США и НАТО, заявил Шурыгин в интервью "Украине.ру".