Использовать ядерное оружие против Украины Россия не будет, так как взяла на себя односторонние обязательства, что никогда не применит его против стран, у которых ЯО нет. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Аналитик считает, что сейчас ядерное оружие ничего не решит, поскольку оно предназначено для уничтожения особо важных целей — командных центров, районов сосредоточения больших сил противника или важных складов. Однако вариант "большой ракетно-ядерной войны" эксперт не исключает.
По его словам, она возможна по мере того, как Запад будет всё сильнее влезать в конфликт на Украине.
В таком случае Россия рано или поздно предъявит ультиматум США и НАТО, заявил Шурыгин в интервью "Украине.ру".
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