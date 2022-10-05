Депутат Фёдоров: "Мы проиграем эту войну, если не нанесём ядерный удар по США"

Победа над киевским режимом на поле боя невозможна, потому что мы воюем с НАТО, заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров.

В отличие от российской армии, Североатлантический альянс обладает практически бесконечным военным ресурсом, отметил парламентарий.

"Его (военного ресурса. — Прим. ред.) больше раз в сто", — уточнил он.

Для того, чтобы Соединённые Штаты поняли всю серьёзность намерений Москвы, нужно устроить новый Карибский кризис, считает депутат. Например, ударить баллистической ракетой по ядерному полигону в Неваде.

"Мы проиграем эту войну, если не нанесём ядерный удар по США", — уверен Фёдоров.

Ранее военный эксперт предположил, что наступление украинских боевиков остановится в ноябре.