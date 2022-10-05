Победа над киевским режимом на поле боя невозможна, потому что мы воюем с НАТО, заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров.
В отличие от российской армии, Североатлантический альянс обладает практически бесконечным военным ресурсом, отметил парламентарий.
"Его (военного ресурса. — Прим. ред.) больше раз в сто", — уточнил он.
Для того, чтобы Соединённые Штаты поняли всю серьёзность намерений Москвы, нужно устроить новый Карибский кризис, считает депутат. Например, ударить баллистической ракетой по ядерному полигону в Неваде.
"Мы проиграем эту войну, если не нанесём ядерный удар по США", — уверен Фёдоров.
Ранее военный эксперт предположил, что наступление украинских боевиков остановится в ноябре.
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