В ЛНР сообщили об уничтожении за сутки до 50 украинских военных

За минувшие сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, три бронетранспортёра и шесть единиц специальной автомобильной техники. Об этом сообщила в среду пресс-служба Народной милиция ЛНР в своём Telegram-канале.