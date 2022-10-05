За минувшие сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, три бронетранспортёра и шесть единиц специальной автомобильной техники. Об этом сообщила в среду пресс-служба Народной милиция ЛНР в своём Telegram-канале.
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