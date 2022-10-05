Кедми: конфликт с Россией станет самоубийством для Запада

С целью увеличения своих территорий Восточная Европа не против воспользоваться кризисом на Украине.

Давно известно, что Польше давно не дают спать лавры Речи Посполитой и время от времени Варшава предъявляет претензии на соседские земли.

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

Запад Украины, входивший в состав Польши до 1939 года, давно волнует Польшу. Но повторить российский сценарий с референдумами полякам не удастся, убеждён аналитик. Поскольку очень сомнительна готовность граждан Западной Украины добровольно стать поляками. Помимо этого, велика вероятность, что РФ не потерпит дальнейшего продвижения НАТО к своим границам.

Тут вариантов два. Или начинается настоящая война между РФ и Западом, или хозяева угомонят Польшу. Кедми уверен, что второй сценарий более предпочтителен для военного блока.

"НАТО и в страшном сне не снилось начало военных действий против России, а многие военные специалисты Альянса считают это попыткой самоубийства. Если они хотят — пусть попробуют", — на YouTube-канале "Alexander Waldman Нейтральная полоса" подытожил эксперт.