Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР в ночь на 5 октября нанесли удары по промышленным объектам Украины, пишет "Военное обозрение".
Сообщается о взрывах в Днепропетровской, Одесской областях, а также в Новомосковске, Артёмовске и Одессе. Была поражена инфраструктура украинского оперативного командования "Юг".
Напоминаем, что армия РФ добивается успехов в районе Артёмовска, укрепляя позиции. Об этом докладывал руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что освобождение этого населённого пункта — важная задача в ходе СВО. Украинские войска отступают от города на отдельных направлениях.
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