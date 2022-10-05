ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Артёмовске, Одессе и областях Украины

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР в ночь на 5 октября нанесли удары по промышленным объектам Украины, пишет "Военное обозрение".

Сообщается о взрывах в Днепропетровской, Одесской областях, а также в Новомосковске, Артёмовске и Одессе. Была поражена инфраструктура украинского оперативного командования "Юг".

Напоминаем, что армия РФ добивается успехов в районе Артёмовска, укрепляя позиции. Об этом докладывал руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что освобождение этого населённого пункта — важная задача в ходе СВО. Украинские войска отступают от города на отдельных направлениях.