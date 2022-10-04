Глава ДНР Пушилин: ВСУ отступают из Артёмовска на отдельных направлениях

Позиции союзных сил России и ЛДНР укрепляются в Артёмовске, сообщил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В эфире "Первого канала" он отметил, что украинские подразделения отступают из этого населённого пункта на отдельных направлениях.

"Мы уже фиксируем отступление противника", — указал глава ДНР.

В понедельник, 3 октября, Пушилин заявил, что союзные войска добиваются определённых успехов в районе Артёмовска. По его словам, освобождение города — важная задача в ходе специальной военной операции.

Как пояснил руководитель ДНР, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в Артёмовске, регулярно применяют тяжёлую артиллерию и реактивные системы залпового огня.