Позиции союзных сил России и ЛДНР укрепляются в Артёмовске, сообщил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В эфире "Первого канала" он отметил, что украинские подразделения отступают из этого населённого пункта на отдельных направлениях.
"Мы уже фиксируем отступление противника", — указал глава ДНР.
В понедельник, 3 октября, Пушилин заявил, что союзные войска добиваются определённых успехов в районе Артёмовска. По его словам, освобождение города — важная задача в ходе специальной военной операции.
Как пояснил руководитель ДНР, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в Артёмовске, регулярно применяют тяжёлую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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