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Сапоньков: если под Херсоном не будет подкрепления, то ВС РФ ждёт второй Изюм

Силовые структуры

Необходимо создавать две-три линии обороны, чтобы купировать прорывы со стороны украинской армии. Об этом заявил военный журналист Роман Сапоньков.

Сапоньков: если под Херсоном не будет подкрепления, то ВС РФ ждёт второй Изюм

Он отметил, что в самом Херсоне обстановка спокойная. Однако это вызывает подозрения, поскольку причины ударов со стороны ВСУ не были исключены, указал журналист. По его мнению, боевики киевского режима готовятся к "чему-то большому".

Если российские войска отойдут из населённых пунктов Давыдов Брод и Великая Александровка, чтобы избежать окружения, то это будет серьёзный кризис в ходе спецоперации, считает Сапоньков.

"Это будет громаднейший кризис и катастрофа сродни харьковской, то есть это будет оставлен весь север Херсонской области по правому берегу. Нас прижмут к Днепру, и мы оттуда тоже уйдем", — заявил он.

Сапоньков подчеркнул, что в результате боевых действий была сильно растянута линия фронта, а также долгое время не проводилась ротация.

"Люди сделали всё, что могли, отмахиваются от противника семь месяцев одним и тем же коллективом без сменяемости и без отдыха практически. Это системная проблема, явно же можно насыщать контрактниками или добровольцами", — отметил он в интервью "Украина.ру".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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