Украинская авиация активно работает по позициям ВС РФ. Об этом заявили в генеральном штабе ВСУ. В Киеве утверждают, что за минувшие сутки ВВС Украины нанесли 17 ударов с воздуха.
Генштаб считает, что на данный момент работа украинской авиации гораздо активнее, чем российской. Не стоит исключать, что увеличение численности вылетов ВВС Украины связано с использованием разведданных США.
Однако в Киеве были вынуждены признать, что российские войска совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным объектам в Харькове, Краматорске, Андреевке, Артёмовске, Железнодорожном, Вознесенске и Приднепровском.
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