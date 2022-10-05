Генштаб ВСУ: активность работы ВВС Украины превышает показатели ВКС РФ

Украинская авиация активно работает по позициям ВС РФ. Об этом заявили в генеральном штабе ВСУ. В Киеве утверждают, что за минувшие сутки ВВС Украины нанесли 17 ударов с воздуха.

Генштаб считает, что на данный момент работа украинской авиации гораздо активнее, чем российской. Не стоит исключать, что увеличение численности вылетов ВВС Украины связано с использованием разведданных США.

Однако в Киеве были вынуждены признать, что российские войска совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным объектам в Харькове, Краматорске, Андреевке, Артёмовске, Железнодорожном, Вознесенске и Приднепровском.