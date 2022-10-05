Барражирующие боеприпасы "Герани-2", закупленные Минобороны РФ в Иране, с лёгкостью преодолели сотни километров ПВО Украины и нанесли удар.
Ночью 5 октября дроны-камикадзе атаковали военные цели ВСУ глубоко в украинском тылу, в Киеве и Белой Церкви.
"Впервые иранские беспилотники смогли добраться так далеко от линии фронта", — рассказал российский журналист и телеведущий Руслан Осташко, ссылаясь на украинские СМИ.
Как отмечают киевские эксперты, даже если БПЛА были запущены с территории Белоруссии, им пришлось пролететь более 120 километров. Если дроны стартовали из Николаевской области с позиций ВС РФ, то им и вовсе удалось преодолеть 320 километров по направлению к украинской столице.
"Мощный иранский дрон "Герань-2" оказался идеальным средством и для поражения целей в оперативном тылу ВСУ, и для уничтожения объектов в глубине украинской территории", — резюмировал Осташко.
Ранее российский депутат заявил, что для победы над киевским режимом нужно нанести ядерный удар по США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.