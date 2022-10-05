Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР выявили и уничтожили опорный пункт ВСУ в селе Павловка

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. С помощью БПЛА наши войска контролируют перемещение подразделений ВСУ.

Военные оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" Донецкой Народной Республики выявили и уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины в населённом пункте Павловка.

Изданием "Русская весна" опубликован видеоролик с кадрами ударов.

Ранее бойцы формирования ликвидировали броневую технику противника под Угледаром, корректирую огонь беспилотными летательными аппаратами.