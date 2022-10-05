Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. С помощью БПЛА наши войска контролируют перемещение подразделений ВСУ.
Военные оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" Донецкой Народной Республики выявили и уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины в населённом пункте Павловка.
Изданием "Русская весна" опубликован видеоролик с кадрами ударов.
Ранее бойцы формирования ликвидировали броневую технику противника под Угледаром, корректирую огонь беспилотными летательными аппаратами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.