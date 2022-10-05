Командир украинских националистов приказал 25-ой бригаде ВСУ расстреливать всех мирных жителей села, которые там находились.
"Когда мы выходили на это задание, командиром была сказана следующая фраза: "Село, там "оккупанты", там гражданских нет. Расстреливайте все дома, их автомобили, закидывайте гранаты в погреба", — приводит слова командира украинский военный.
По его словам, они убивали молодых женщин и новорожденным детей.
Кроме того, украинский боевик рассказал, что местные жители запрашивали элементарную помощь и эвакуацию, однако укронацистам отдали приказ добивать раненых.
Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского, который отсекает все возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, обрёк весь народ страны на смерть.
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